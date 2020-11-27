27 ноября. Mossovetinfo.ru – Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщает Reuters.
При этом Трамп в очередной раз заявил, что считает результаты выборов сфальсифицированными, отметив, что решение выборщиков проголосовать за Байдена станет ошибкой.
Официально подсчет голосов на выборах президента США на данный момент не завершен, но ведущие американские СМИ уже отдали победу Джо Байдену.
Президент США будет официально избран 14 декабря, когда состоится заседание коллегии выборщиков. 20 января президент вступит в должность.
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