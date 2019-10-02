2 октября. Mossovetinfo.ru – Запуск демократами процедуры импичмента является попыткой государственного переворота, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.



«С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что происходящее — это не импичмент, а государственный переворот, направленный на то, чтобы отнять у народа власть, его голос, его свободы, его Вторую поправку, религию, армию, стену на границе и его Богом данные права как гражданина Соединенных Штатов Америки!» - написал Трамп.



Ранее спикер нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси сообщила, что Конгресс США запускает процедуру импичмента президента страны Дональда Трампа. Демократы обвинили Трампа в том, что он «предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов».



Сам Трамп назвал обвинения в свой адрес «охотой на ведьм» и «преследованием президента».