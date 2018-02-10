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В мире     10.02.2018 10:34

Трамп не разрешил опубликовать меморандум демократов о вмешательстве Москвы в выборы в США

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Теги:  Трамп  США  доклад  Москва  вмешательство 

9 февраля /Mossovetinfo/ - - Президент США Дональд Трамп не разрешил публиковать служебную записку (меморандум) конгрессменов-демократов по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году по причинам национальной безопасности. В то же время Трамп распорядился, чтобы министерство юстиции оказало поддержку, если комитет по спецслужбам вновь пожелает переработать меморандум.

Причиной невозможности в настоящий момент дать добро на публикацию названа информация, квалифицированная как секретная, говорится в письме главного юриста Белого дома Дона Макгана, направленном в пятницу, 9 февраля, в комитет по спецслужбам Палаты представителей.

Также в документе оказалось слишком много «чувствительных данных», которые могут навредить правоохранительным органам страны, полагают юристы Белого Дома. В меморандуме утверждалось, что спецслужбы незаконно получили разрешение на слежку за членами предвыборного штаба Трампа.

Ключевое положение доклада заключается в том, что следствие против команды Трампа было основано на непроверенном досье бывшего сотрудника британской разведки. Также утверждалось, что у Москвы был компромат на Трампа, в том числе, по оргии с проститутками в отеле в Москве. Трамп опровергал достоверность доклада.

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Теги: 
Трамп  США  доклад  Москва  вмешательство 

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