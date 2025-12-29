7 января — Mossovetinfo.ru — Временные власти Венесуэлы передадут США до 50 млн баррелей нефти, которую продадут по рыночной цене, сообщил президент США Дональд Трамп. Нефть доставят суда напрямую в США и продадут по рыночной цене, а средства Трамп будет контролировать самостоятельно.
В то же время телеканал ABC News сообщил, что США потребовали от Венесуэлы «выдворить» Россию, Китай и Иран для доступа к нефти
«Я рад объявить, что Временные Власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам Америки от 30 до 50 МИЛЛИОНОВ баррелей высококачественной, санкционированной нефти», — написал он в своей социальной сети Truth Social.
«Я поручил министру энергетики Крису Райт выполнить этот план немедленно. Нефть будет доставлена на склады судами и напрямую разгружена на территории Соединенных Штатов», — добавил Трамп.
Трамп также сообщил, что нефть продадут по рыночной цене, а средства он будет контролировать самостоятельно, чтобы «гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов».
Ранее, 5 января, после похищения президента Венесуэлы Николас Мадуро
, занимавшая пост вице-президента Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве временного главы государства. Родригес прежде параллельно возглавляла Министерство экономики и финансов, а также Министерство нефти страны. До этого в разные годы занимала посты министра иностранных дел Венесуэлы и министра коммуникации.
Администрация президента США требует от Венесуэлы разорвать экономические связи с Ираном, Кубой, Китаем и Россией в качестве предварительного условия для помощи в увеличении нефтедобычи в Венесуэле, сообщает американский телеканал ABC News со ссылкой на несколько своих источников.
Также по словам одного из источников, госсекретарь США Марко Рубио заявил законодателям на закрытом брифинге 5 января, что, по его мнению, США могут оказать давление на Венесуэлу, поскольку ее существующие нефтяные танкеры заполнены. Рубио также сообщил законодателям, что, по оценкам США, у Каракаса есть всего пара недель, прежде чем он станет финансово несостоятельным без продажи своих нефтяных запасов.
Власти Венесуэлы должны выполнить требования Белого дома прежде чем им разрешат добывать больше нефти, отмечает ABC News.
В середине декабря 2025 года Трамп ввел запрет на проход всех танкеров, подпавших под санкции и следовавших в Венесуэлу. 3 января, после захвата Мадуро американскими войсками, президент США подтвердил, что эмбарго на нефть остается в действии.
В начале октября 2025 года The New York Times со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу между Каракасом и Вашингтоном сообщила, что Мадуро сделал, предложение: передать Соединённым Штатам доступ к природным богатствам своей страны в обмен на смягчение санкционной политики.
Соединенные Штаты могут извлечь выгоду из венесуэльских ресурсов, ранее заявил Трамп, также отметив, что обсуждал с представителями нефтяных компаний ситуацию в Венесуэле до и после начала американской военной операции. По его словам, компании заинтересованы в том, чтобы прийти в страну, и восстановлении нефтяной отрасли.
Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти (около 17%), но из-за неэффективного управления, национализации и санкций добывает менее 1% мировой нефти.
Архивное фото: танкер с сырой нефтью пришвартован у терминала PDVSA нефтеперерабатывающего завода Isla в Виллемстаде на острове Кюрасао, 22 февраля 2019 года. REUTERS/Henry Romero/Архивное фото