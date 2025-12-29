7 января — Mossovetinfo.ru — Временные власти Венесуэлы передадут США до 50 млн баррелей нефти, которую продадут по р...

3 января — Mossovetinfo.ru — Президент Венесуэлы Николас Мадуро взят в плен после крупномасштабного удара США по ст...