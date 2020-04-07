7 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп подписал указ, который закрепляет право США на добычу ресурсов в космосе, в том числе на Луне.



«Космос законодательно и физически является уникальным доменом человеческой деятельности, и Соединенные Штаты не считают его всеобщим достоянием», - говорится в указе.



В указе подчеркивается, что США признают Договор о космосе 1967 года, но выступают против Соглашения 1979 года, которое регламентирует деятельность государств на Луне и других небесных телах. Соглашение распространяет на Луну и другие небесные тела международное право и заявляет о недопустимости претензий каких-либо государств на распространение своего суверенитета на какое-либо небесное тело.



В администрации американского президента заявили, что указ лишь закрепляет позицию США и подтверждает закон США от 2015 года, который позволяет американцам и американским компаниям вести коммерческое освоение и добычу космических ресурсов, в том числе воды и минералов.