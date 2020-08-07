7 августа. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп подписал указ об устранении угрозы, исходящей от приложения для соцсетей TikTok, сообщает Белый дом.



«Распространение в Соединенных Штатах мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям Китайской Народной Республики (КНР), продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», - говорится в указе.



Согласно указу, американским компаниям и гражданам запрещается проводить любые сделки в отношении имущества, принадлежащего компании ByteDance Ltd., которая является владельцем TikTok. Указ вступает в силу через 45 дней с момента публикации.



Ранее в США был введен запрет на использование TikTok в мобильных устройствах госслужащих.



Ранее Трамп заявил, что работа приложения TikTok на территории США будет полностью запрещена, если оно не будет продано американской компании до 15 сентября. По данным СМИ, покупателем может выступить компания Microsoft.



В Китае раскритиковали американскую позицию по вопросу работы приложения и назвали американские условия «открытым запугиванием», а также подчеркнули, что действия США «противоречат принципам рыночной экономики».