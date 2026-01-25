Другие материалы
30.01.2026, 13:17
Трамп попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля - Песков
30 января — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп попросил президента РФ Владимира Путина воздержаться от у...
28.01.2026, 13:43
Двое россиян с танкера «Маринера» отпущены и находятся на пути в РФ – МИД РФ
28 января — Mossovetinfo.ru — Двое российских моряков с танкера «Маринера» отпущены на свободу и находятся на пути в ...
25.01.2026, 06:45
Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на товары из Канады
25 января — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на товары из Канады, есл...