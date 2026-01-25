 
Актуальные темы: переговоры
В мире     30.01.2026 13:17

Трамп попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля - Песков

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Украина  СВО  Россия  США  Трамп  Киев  удары  Песков 

30 января — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп попросил президента РФ Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля "с целью создания благоприятных условий для переговоров". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», - отметил представитель Кремля.

Ранее Трамп сообщил, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву. Также во время мероприятия в Овальном кабинете Трамп заявил, что, по его мнению, Россия уже приостановила удары по Киеву и другим городам Украины после его соответствующей просьбы.

Россия уже некоторое время не ведёт обстрелов из-за этой ужасно холодной погоды, - завил Трамп.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Украина  СВО  Россия  США  Трамп  Киев  удары  Песков 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:17 В мире Трамп попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля - Песков

13:01 Происшествия В суд направлено дело о хищении при долевом строительстве более 2,5 млрд рублей

18:21 В России Аукцион по продаже Домодедово выиграла структура Шереметьево

17:48 Город (Москва и область) Дополнительной нагрузкой на правоохранительную систему в Москве стал рекордный поток туристов в 2025 году - Собянин

17:28 Город (Москва и область) На пять суток из-за грядущих аномальных морозов в Москве и регионе объявлен оранжевый уровень

Актуальные материалы

21:35 Другое США вводят пошлины против 8 стран Северной Европы из-за Гренландии

15:25 Общество Здоровья, счастья и любви в 2026 году пожелал Путин россиянам

19:51 В мире Трамп «шокирован и возмущен» атакой БПЛА ВСУ на резиденцию Путина – Ушаков

10:40 В мире Встреча Трампа и Зеленского во Флориде не принесла прогресса

08:32 Город (Москва и область) 430 инструкций mos.ru помогут спланировать новогодние выходные

15:08 В мире Путин заявил о готовности к «непростым решениям», компромиссам по мирному плану Трампа, США

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru