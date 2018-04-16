16 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп решил не вводить новые санкции в отношении России, о которых ранее заявила анонсировала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Об этом сообщает Washington Post.



Издание отмечает, что Трамп принял решение повременить с введением новых санкций после общения со своими советниками. Отмечается, что Трамп не собирается вводить новые санкции, если Россия не даст на это повод.