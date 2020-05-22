Трамп призвал власти штатов незамедлительно открыть церкви, места поклонения

22 мая. Mossovetinfo.ru - Президент США Дональд Трамп призвал власти штатов открыть церкви незамедлительно, иначе он откроет их своим решением.

Президент США назвал церкви "необходимыми местами" и раскритиковал тех губернаторов, которые закрыли церкви, но держат открытыми магазины алкоголя.

«Некоторые губернаторы считают винные магазины и клиники абортов необходимыми, но оставили недоступными церкви и молитвенные дома. Это неправильно. Поэтому я исправляю эту несправедливость и называю молитвенные дома необходимыми», - сказал Трамп в пятницу во время своего выступления в Белом доме.



По словам Трампа, его администрация под его руководством под его руководством совместно с Центрами США по контролю и профилактике заболеваний будут давать необходимые рекомендации.



Трамп выразил уверенность, что священнослужители обеспечат безопасность своих прихожан во время службы.