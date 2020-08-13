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В мире     13.08.2020 20:59

Трамп против финансирования Почтовой службы США для голосования по почте

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Теги:  Трамп  США  выборы  голосование  почта  финансирование 

13 августа, Mossovetinfo.ru - Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что он выступает против дополнительного финансирования Почтовой службы США, потому что он не хочет, чтобы его использовали для голосования по почте в ноябре этого года. Демократы хотят выделить $3,5 млрд на голосование по почте по всей стране.

По мнению Трампа, это голосование по почте будет величайшее мошенничество в истории выборов и Трамп полагает, что такое голосование повредит его переизбранию.

Из-за пандемии ожидается рекордный уровень голосования по почте.

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Теги: 
Трамп  США  выборы  голосование  почта  финансирование 

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