Трамп против финансирования Почтовой службы США для голосования по почте

13 августа, Mossovetinfo.ru - Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что он выступает против дополнительного финансирования Почтовой службы США, потому что он не хочет, чтобы его использовали для голосования по почте в ноябре этого года. Демократы хотят выделить $3,5 млрд на голосование по почте по всей стране.



По мнению Трампа, это голосование по почте будет величайшее мошенничество в истории выборов и Трамп полагает, что такое голосование повредит его переизбранию.



Из-за пандемии ожидается рекордный уровень голосования по почте.