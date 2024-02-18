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Трамп разгромил на праймериз Хейли в ее «домашнем» штате
25 февраля — Mossovetinfo.ru — Бывший президент США Дональд Трамп после подсчета 99% бюллетеней уверенно лидирует на ...
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24.02.2024, 11:43
Египет и ОАЭ подписали соглашение о строительстве нового города на северном побережье Египта
24 февраля — Mossovetinfo.ru — Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали в пятницу соглашение о строите...
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18.02.2024, 19:10
Китай готов быть стабилизирующей силой в решении связанных с горячими точками проблем – глава МИД КНР
18 февраля — Mossovetinfo.ru — Китай готов быть стабилизирующей силой в решении проблем, связанных с горячими точкам...