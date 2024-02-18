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В мире     25.02.2024 11:03

Трамп разгромил на праймериз Хейли в ее «домашнем» штате

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Теги:  Трамп  праймериз  Южная Каролина  победа 

25 февраля — Mossovetinfo.ru — Бывший президент США Дональд Трамп после подсчета 99% бюллетеней уверенно лидирует на праймериз в штате Южная Каролина, нанеся удар своей главной сопернице по республиканской партии Никки Хейли в ее родном штате, где она была губернатором штата с 2011 по 2017 годы.

«Победа даже больше, чем мы ожидали», - сказал Трамп.

Хейли уже признала свое поражение в Южной Каролине, однако отказалась сняться с предвыборной гонки до 5 марта. Хейли - последний крупный претендент Трампа в гонке.

Эксперты прогнозируют, что к 12 марта Трамп наберет необходимое большинство выборщиков партии для Национального съезда республиканцев для выдвижения кандидатом в президенты США, на выборах в ноябре 2024 года.

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Теги: 
Трамп  праймериз  Южная Каролина  победа 

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