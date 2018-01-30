Трамп: Россия и Китай бросают вызов интересам США

31 января. Mossovetinfo.ru – Россия и Китай бросают вызов интересам, экономике и ценностям США, сказал президент США Дональд Трамп своем обращении к обеим палатам Конгресса «О положении страны».



«Во всем мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и такими соперниками, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям», — сказал президент США.



Трамп призвал конгресс положить конец сокращению военного бюджета страны и «полностью профинансировать наши прекрасные вооруженные силы».