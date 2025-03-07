12 Марта — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует переговорить с российским лидером Вл...

10 Марта — Mossovetinfo.ru — По поступающим в Службу внешней разведки Российской Федерации (СВР) данным, руководство ...

7 марта — Mossovetinfo.ru — Вне зависимости от международной конъюнктуры дружба между Китаем и Россией была и остае...