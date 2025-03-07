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В мире     12.03.2025 09:24

Трамп сообщил, что планирует переговорить с Путиным на этой неделе

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Теги:  Россия  Украина  СВО  конфликт  прекращение огня  США  Трамп  Путин  Зеленский 

12 Марта — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует переговорить с российским лидером Владимиром Путиным на этой неделе. Об этом он рассказал, общаясь с журналистами возле Белого дома.

Также во вторник в Белом доме Трамп сообщил журналистам, что надеется, что Путин согласится присоединиться к Соглашению, достигнутому накануне в Саудовской Аравии между представителями США и Украины о 30-дневном прекращении огня в зоне конфликта (СВО – ред.) в Украине, сообщает Bloomberg.

«Надеюсь, президент Путин тоже согласится на это, и мы сможем начать это шоу», — сказал «Танго танцуют вдвоём».

В то же время РИА Новости сообщают:

— Москва формирует свою позицию не за счет неких договоренностей или усилий каких-то сторон за рубежом, а самостоятельно внутри России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги переговоров Вашингтона и Киева;

— Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя переговоры американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии, заявил, что любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы, а не Вашингтона, настоящие соглашения пишутся на фронте, и США должны это понимать;

— Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что залогом прекращения конфликта на Украине является получение Россией надёжных гарантий безопасности.
Мир наступит только тогда, когда Россия получит надежные гарантии безопасности. И чем быстрее президент США Трамп это поймет, тем ближе окажется к выполнению своего обещания о быстром наступлении мира, - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, России нужно не временное перемирие, а справедливый и устойчивый мир;

— Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине.

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Теги: 
Россия  Украина  СВО  конфликт  прекращение огня  США  Трамп  Путин  Зеленский 

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