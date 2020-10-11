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В мире     11.10.2020 17:35

Трамп вылечился от коронавируса

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Теги:  коронавирус  США  Дональд Трамп  Трамп 

11 октября. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп переболел коронавирусом и не представляет опасности для окружающих. Об этом сообщил врач президента США Шон Конли, его заявление распространила пресс-служба Белого дома.

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Теги: 
коронавирус  США  Дональд Трамп  Трамп 

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