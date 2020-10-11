Трамп вылечился от коронавируса

11 октября. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп переболел коронавирусом и не представляет опасности для окружающих. Об этом сообщил врач президента США Шон Конли, его заявление распространила пресс-служба Белого дома.