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В мире     24.01.2025 09:09

Трамп заявил о намерении наладить отношения с Китаем

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Теги:  США  Китай  Трамп  Украина  экономика  конфликт  сотрудничество  санкции 

24 января — Mossovetinfo.ru — США намерены «установить хорошие отношения с Китаем и поладить с ним». Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп, выступая по видеосвязи на ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, сообщает Синьхуа.

Д. Трамп подчеркнул, что у лидеров США и Китая будут «очень хорошие отношения».

Говоря о текущей ситуации в Украине, президент США признал роль Китая и выразил надежду на сотрудничество. «Надеюсь, мы сможем работать вместе и добиться прекращения этого (вооруженного конфликта – ред.)», -- заявил он.

В своем обращении к лидерам мирового бизнеса Д. Трамп пообещал «одни из самых низких налогов среди всех стран на Земле» для тех, кто перенесет производство в США, но при этом предупредил о тарифах для тех, кто этого не сделает.

Д. Трамп также выразил обеспокоенность ростом цен на нефть, добавив, что попросит Саудовскую Аравию и Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизить стоимость.

Ранее, 17 января , Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Си Цзиньпин и Трамп обсудили ряд тем, включая торговлю, TikTok, украинский кризис. Также Центральное телевидение Китая сообщило, что они обсудили украинский кризис и палестино-израильский конфликт. «Это был очень хороший разговор как для Китая, так и для США. Я и Си Цзиньпин сделаем все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным!» — написал Трамп в Truth Social.

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Теги: 
США  Китай  Трамп  Украина  экономика  конфликт  сотрудничество  санкции 

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