24 марта. Mossovetinfo.ru – Китайские власти с 8 апреля восстановят транспортное сообщение с городом Ухань, который стал очагом распространения коронавируса, сообщает штаб города Ухань по профилактике и борьбе с распространением нового типа коронавируса.



Сообщается, что с полуночи 8 апреля все меры контроля и управления за выездом из Уханя будут сняты.



Город Ухань был фактически изолирован с 23 января 2020 года из-за вспышки заболевания коронавирусом. Аэропорт и железнодорожные вокзалы были закрыты, в городе было остановлено движение общественного транспорта, в город не пускали автобусы и водный транспорт, горожанам было запрещено покидать Ухань без особого разрешения, также было ограничено передвижение по городу.



Всего в мире коронавирусной инфекцией заболели больше 353 тысяч человек, 15 тысяч из них скончались. Более 100 тысяч человек уже вылечились.