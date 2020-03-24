24 марта. Mossovetinfo.ru – Китайские власти с 8 апреля восстановят транспортное сообщение с городом Ухань, который стал очагом распространения коронавируса, сообщает штаб города Ухань по профилактике и борьбе с распространением нового типа коронавируса.
Сообщается, что с полуночи 8 апреля все меры контроля и управления за выездом из Уханя будут сняты.
Город Ухань был фактически изолирован с 23 января 2020 года из-за вспышки заболевания коронавирусом. Аэропорт и железнодорожные вокзалы были закрыты, в городе было остановлено движение общественного транспорта, в город не пускали автобусы и водный транспорт, горожанам было запрещено покидать Ухань без особого разрешения, также было ограничено передвижение по городу.
Всего в мире коронавирусной инфекцией заболели больше 353 тысяч человек, 15 тысяч из них скончались. Более 100 тысяч человек уже вылечились.
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