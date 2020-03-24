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В мире     24.03.2020 09:15

Транспортное сообщение с городом Ухань, ставшим очагом распространения коронавируса, восстановят 8 апреля

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Теги:  Китай  коронавирус  Ухань 

24 марта. Mossovetinfo.ru – Китайские власти с 8 апреля восстановят транспортное сообщение с городом Ухань, который стал очагом распространения коронавируса, сообщает штаб города Ухань по профилактике и борьбе с распространением нового типа коронавируса.

Сообщается, что с полуночи 8 апреля все меры контроля и управления за выездом из Уханя будут сняты.

Город Ухань был фактически изолирован с 23 января 2020 года из-за вспышки заболевания коронавирусом. Аэропорт и железнодорожные вокзалы были закрыты, в городе было остановлено движение общественного транспорта, в город не пускали автобусы и водный транспорт, горожанам было запрещено покидать Ухань без особого разрешения, также было ограничено передвижение по городу.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заболели больше 353 тысяч человек, 15 тысяч из них скончались. Более 100 тысяч человек уже вылечились.


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Теги: 
Китай  коронавирус  Ухань 

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