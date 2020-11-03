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В мире     03.11.2020 08:42

Три человека стали жертвами теракта в Вене - МВД Австрии

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Теги:  теракт  Австрия  Вена 

3 ноября. Mossovetinfo.ru - Три мирных жителя погибли в результате стрельбы в Вене в ночь на 3 ноября. Об этом сообщил президент земельной полиции Вены Герхард Пюрстль, которого цитирует РИА Новости. Он уточнил, один из стрелявший был ликвидирован.

СМИ сообщали, что стрельба в Вене произошла в шести местах. Есть раненые и погибшие. Один из стрелков был ликвидирован полицией. Власти Австрии назвали произошедшее терактом. Спецоперация продолжается.

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Теги: 
теракт  Австрия  Вена 

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