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В мире     19.01.2025 18:29

Три израильские заложницы, ранее удерживаемых в секторе Газа, переданы МККК

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Теги:  Израиль  Палестина  Газа  заложники  заключенные  обмен  перемирие 

19 января — Mossovetinfo.ru — Три израильские заложницы, ранее удерживаемых в секторе Газа палестинским движением ХАМАС, переданы МККК на площади Эс-Сарая в городе Газа. Как утверждает телеканал Al Arabiya, МККК проинформировал Израиль, что "состояние трех заложниц хорошее". Израильские военные подтвердили, что ХАМАС передал трёх заложников Международному комитету Красного Креста (МККК) в Газе.

Это стало первым освобождением заложников с момента вступления в силу 42-дневного перемирия в воскресенье утром.

Роми Гонен, Дорон Штайнбрехер и Эмили Дамари находятся в Газе с тех пор, как их вывезли из Израиля 7 октября 2023 года.

Также транспортные средства Международного комитета Красного Креста (МККК), в том числе два больших автобуса с логотипами МККК, прибыли в тюрьму Офер на Западном берегу в преддверии ожидаемого освобождения палестинских заключённых.

Согласно списку, опубликованному Палестинским обществом узников, в воскресенье Израиль освободит 90 заключённых и задержанных. Среди них 69 женщин и девять несовершеннолетних, самому младшему из которых 15 лет.

Министерство юстиции Израиля ранее заявило, что 95 человек будут освобождены. Впоследствии выяснилось, что некоторые из перечисленных людей уже были освобождены.


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Теги: 
Израиль  Палестина  Газа  заложники  заключенные  обмен  перемирие 

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