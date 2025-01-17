19 января — Mossovetinfo.ru — Три израильские заложницы, ранее удерживаемых в секторе Газа палестинским движением Х...

19 января — Mossovetinfo.ru — Прекращение огня в Газе не вступило в силу в 8:30, как планировалось ранее. По заявлению п...