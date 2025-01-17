Другие материалы
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В мире
19.01.2025, 18:29
Три израильские заложницы, ранее удерживаемых в секторе Газа, переданы МККК
19 января — Mossovetinfo.ru — Три израильские заложницы, ранее удерживаемых в секторе Газа палестинским движением Х...
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В мире
19.01.2025, 10:16
Прекращение огня в Газе не вступило в силу
19 января — Mossovetinfo.ru — Прекращение огня в Газе не вступило в силу в 8:30, как планировалось ранее. По заявлению п...
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В мире
17.01.2025, 18:45
Си Цзиньпин и Трамп провели «очень хороший» телефонный разговор
17 января — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу провел телефонный разговор с избранным президе...