27 сентября. Mossovetinfo.ru – Три северокорейские шхуны, мотоботы и 262 рыбака из КНДР задержаны за браконьерство в исключительной экономической зоне РФ, сообщил журналистам представитель пресс-группы Погрануправления ФСБ по Приморскому краю.



Сообщается, что у задержанных были изъяты около 30 тысяч туш незаконно добытого кальмара, а также запрещенные орудия лова.



Задержанные суда и рыбаки доставлены в порты Находка и Посьет для проведения разбирательства.