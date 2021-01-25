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В мире     25.01.2021 17:34

Трое россиян пострадали в Стамбуле в результате нападения

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Теги:  Турция  туристы  Стамбул  нападение  поножовщина 

25 января. Mossovetinfo.ru – В Стамбуле в результате нападения пострадали трое россиян - две девушки и один мужчина, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

Сообщается, что на российских граждан с ножом напал сборщик мусора, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, нападавший психически нестабилен. После нападения он скрылся.

Пострадавшие россияне находятся в больницах, их жизни ничего не угрожает. Нападавший в настоящее время уже задержан.

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Теги: 
Турция  туристы  Стамбул  нападение  поножовщина 

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