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В мире
10.10.2024, 22:46
ЦАХАЛ обстрелял силы ООН в Ливане из танка
10 октября — Mossovetinfo.ru — Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) преднамеренно обстреляла объект на территории штаб-квар...
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В мире
10.10.2024, 19:26
Путин расширил безвизовый режим на некоторые категории граждан Грузии
10 октября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин расширил безвизовый режим на граждан Грузии, въезжаю...
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В мире
01.10.2024, 20:52
Иран наносит массированную воздушную атаку на Израиль, отправлено 500 ракет
1 октября — Mossovetinfo.ru — Во вторник вечером Иран выпустил по Израилю около 500 ракет, как стало известно The Jerusalem Po...