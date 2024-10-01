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В мире     10.10.2024 22:46

ЦАХАЛ обстрелял силы ООН в Ливане из танка

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Теги:  Израиль  ЦАХАЛ  Ливан  силы ООН  миротворцы  обстрел  танк 

10 октября — Mossovetinfo.ru — Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) преднамеренно обстреляла объект на территории штаб-квартиры миротворцев Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) на мысе Рас-эн-Накура, удар нанес танк Merkava. Также израильские военные обстреляли бункер, где укрывались миротворцы, в результате двух этих обстрелов пострадали трое военнослужащих, сообщили в UNIFIL, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление миротворцев ООН.

«Сегодня утром двое миротворцев получили ранения после того, как танк ЦАХАЛ Merkava выстрелил по наблюдательной вышке в штаб-квартире UNIFIL в Рас-эн-Накуре, ударив прямо по ней, в результате чего военные упали. Они, к счастью, на этот раз получили незначительные увечья, но остаются в больнице», - говорится в заявлении.

Миротворцы призвали военных ЦАХАЛ и все стороны конфликта «обеспечивать безопасность сотрудников и собственности ООН».

Израиль рекомендовал силам ООН в Ливане (UNIFIL) передислоцироваться на 5 км к северу во избежание риска попадания под боевые действия, сообщил постпред Израиля при организации Дэнни Данон.

Данон заявил, что Израиль сосредоточен на борьбе с организацией «Хезболлах» и рекомендует миротворческим силам ООН (UNIFIL) на юге Ливана отступить на север на 5 км., поскольку Израиль «сделает всё необходимое», чтобы оттеснить ливанское шиитское движение «Хезболла» от северной границы для возвращения в район 70 тыс. жителей страны.

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Теги: 
Израиль  ЦАХАЛ  Ливан  силы ООН  миротворцы  обстрел  танк 

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