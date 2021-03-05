Цены на нефть достигли уровня января 2020 года

5 марта. Mossovetinfo.ru – Впервые с января 2020 года цены на нефть марок Brent и WTI поднялись выше 68 и 65 долларов за баррель соответственно, следует из данных торгов.



Отмечается, что цены на нефть растут третью биржевую сессию подряд. Рост цен обусловлен в том числе и новой сделкой ОПЕК+. В четверг, страны - участницы соглашения, приняли решение не повышать добычу нефти.