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В мире     05.03.2021 12:51

Цены на нефть достигли уровня января 2020 года

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Теги:  нефть  цены  рост цен 

5 марта. Mossovetinfo.ru – Впервые с января 2020 года цены на нефть марок Brent и WTI поднялись выше 68 и 65 долларов за баррель соответственно, следует из данных торгов.

Отмечается, что цены на нефть растут третью биржевую сессию подряд. Рост цен обусловлен в том числе и новой сделкой ОПЕК+. В четверг, страны - участницы соглашения, приняли решение не повышать добычу нефти.

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Теги: 
нефть  цены  рост цен 

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