27 октября. Mossovetinfo.ru – Газопровод «Турецкий поток» будет достроен вовремя, заявил в эфире телеканала «Россия – 1» глава Минэнерго Александр Новак.
По словам Новака, строительство газопровода идет по графику, подрядная организация гарантирует, что газопровод будет сдан в срок.
Ранее стало известно, что Окружной суд Амстердама по иску украинского «Нафтогаза» арестовал 100% акций компании South Stream Transport B.V., которая занимается строительством морской части «Турецкого потока». При этом в компании South Stream Transport заявили, что арест акций не повлияет на строительство газопровода.
Газопровод «Турецкий поток» будет состоять из двух ниток, каждая из которых рассчитана на прокачку 15,75 миллиарда кубометров в год каждая. Одна нитка газопровода будет поставлять газ в Турцию, другая предназначена для транспортировки газа через территории Турции в страны Европы. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.
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