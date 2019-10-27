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В мире     27.10.2019 15:23

«Турецкий поток» будет достроен вовремя - Минэнерго

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Теги:  газопровод  Турецкий поток  строительство 

27 октября. Mossovetinfo.ru – Газопровод «Турецкий поток» будет достроен вовремя, заявил в эфире телеканала «Россия – 1» глава Минэнерго Александр Новак.

По словам Новака, строительство газопровода идет по графику, подрядная организация гарантирует, что газопровод будет сдан в срок.

Ранее стало известно, что Окружной суд Амстердама по иску украинского «Нафтогаза» арестовал 100% акций компании South Stream Transport B.V., которая занимается строительством морской части «Турецкого потока». При этом в компании South Stream Transport заявили, что арест акций не повлияет на строительство газопровода.

Газопровод «Турецкий поток» будет состоять из двух ниток, каждая из которых рассчитана на прокачку 15,75 миллиарда кубометров в год каждая. Одна нитка газопровода будет поставлять газ в Турцию, другая предназначена для транспортировки газа через территории Турции в страны Европы. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.


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Теги: 
газопровод  Турецкий поток  строительство 

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