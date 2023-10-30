Турция отозвала посла в Израиле на фоне гуманитарного кризиса в секторе Газа

5 ноября — Mossovetinfo.ru — Турция в субботу объявила об отзыве своего посла в Израиле для консультаций вследствие гуманитарного кризиса в секторе Газа, вызванного продолжающимися израильскими ударами, сообщило МИД Турции.



В заявлении МИД отмечается, что военные атаки Израиля на гражданское население привели к гуманитарной трагедии в Газе, в то время как сам Израиль по-прежнему отвергает "призыв к прекращению огня и обеспечению непрерывного и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи".



28 октября Израиль объявил, что отзывает своих дипломатов из Турции ввиду "все более жестких заявлений" турецкого правительства.