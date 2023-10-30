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В мире     05.11.2023 11:26

Турция отозвала посла в Израиле на фоне гуманитарного кризиса в секторе Газа

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Теги:  Турция  посол  отзыв  Израиль  МИД  Газа  гуманитарный кризис 

5 ноября — Mossovetinfo.ru — Турция в субботу объявила об отзыве своего посла в Израиле для консультаций вследствие гуманитарного кризиса в секторе Газа, вызванного продолжающимися израильскими ударами, сообщило МИД Турции.

В заявлении МИД отмечается, что военные атаки Израиля на гражданское население привели к гуманитарной трагедии в Газе, в то время как сам Израиль по-прежнему отвергает "призыв к прекращению огня и обеспечению непрерывного и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи".

28 октября Израиль объявил, что отзывает своих дипломатов из Турции ввиду "все более жестких заявлений" турецкого правительства.

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Теги: 
Турция  посол  отзыв  Израиль  МИД  Газа  гуманитарный кризис 

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