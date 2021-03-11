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В мире     11.03.2021 12:28

Турция с 15 марта меняет правила въезда в страну

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Теги:  Турция  въезд  правила 

11 марта. Mossovetinfo.ru – С 15 Турция меняет правила въезда в страну, сообщается на официальном сайте авиакомпании Royal Flight.

С 15 марта отменяется обязательное заполнение бумажной анкеты COVID на всех авиарейсах в Турцию, кроме транзитных, на которых сохраняется требование по заполнению бумажной анкеты на борту самолета.

Вместо этого, вводится обязательное заполнение электронной анкеты, размещенной на сайте Минздрава Турции.

Анкета должна быть заполнена за 72 часа до прилета в Турцию, заполненную анкету необходимо распечатать или скачать на смартфон, планшет или другое устройство, и предъявить ее сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. Лицам, не предъявившим анкету, будет отказано в посадке на борт самолета.

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Теги: 
Турция  въезд  правила 

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