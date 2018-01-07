У берегов Китая столкнулись танкер и сухогруз - пропали 32 человека

7 января. /Mossovetinfo.ru/. 32 члена экипажа нефтеналивного танкера Sanchi, который ночью 6 января столкнулся с сухогрузом у берегов Китайской Народной Республики, числятся пропвшими без вести, сообщает агентство «Синьхуа». На танкере, перевозившем 136 тысяч тонн газового конденсата, вспыхнул пожар.



В числе пропавших 30 граждан Ирана и двое членов экипажа из Бангладеш. Все члены экипажа китайского судна - 21 человек - спасены. На месте ЧП, которое произошло в 160 морских милях к востоку от устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море, продолжаются поиски пострадавших.



Шедший под панамским флагом из Ирана танкер Sanchi столкнулся с зарегистрированным в Гонконге сухогрузом CF Cristal c 64 тысячами тонн зерна на борту.