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В мире     07.01.2018 10:54

У берегов Китая столкнулись танкер и сухогруз - пропали 32 человека

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Теги:  Китай  танкер  сухогруз  ЧП 

7 января. /Mossovetinfo.ru/. 32 члена экипажа нефтеналивного танкера Sanchi, который ночью 6 января столкнулся с сухогрузом у берегов Китайской Народной Республики, числятся пропвшими без вести, сообщает агентство «Синьхуа». На танкере, перевозившем 136 тысяч тонн газового конденсата, вспыхнул пожар.

В числе пропавших 30 граждан Ирана и двое членов экипажа из Бангладеш. Все члены экипажа китайского судна - 21 человек - спасены. На месте ЧП, которое произошло в 160 морских милях к востоку от устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море, продолжаются поиски пострадавших.

Шедший под панамским флагом из Ирана танкер Sanchi столкнулся с зарегистрированным в Гонконге сухогрузом CF Cristal c 64 тысячами тонн зерна на борту.

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Теги: 
Китай  танкер  сухогруз  ЧП 

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