16 апреля. Mossovetinfo.ru – Украина и самопровозглашенная Луганская народная республика совершили обмен пленными сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольгу Кобцеву.
По словам Кобцевой, первоначально обмен планировался в формате 11 на 7, однако четверо человек, который должны были быть переданы ЛНР изъявили желание остаться на территории Украины, поэтом в обмен на 11 украинских пленных ЛНР было передано 3 человека.
Ранее обмен пленными был произведен между Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой. Киев передал Донецку 10 человек, в обмен украинской стороне были переданы 9 человек.
13:29 В мире Украина и ЛНР совершили обмен пленными
13:16 Власть Мишустин предложил не делать жесткий список системообразующих предприятий
12:44 В России К концу апреля в России будут производить до 7 миллионов защитных масок в сутки
12:30 Город (Москва и область) Новая диагностическая лаборатория открылась в подмосковном Королеве
11:23 Власть Путин поручил проанализировать принятые регионами меры по борьбе с коронавирусом
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель