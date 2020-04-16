16 апреля. Mossovetinfo.ru – Украина и самопровозглашенная Луганская народная республика совершили обмен пленными сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольгу Кобцеву.



По словам Кобцевой, первоначально обмен планировался в формате 11 на 7, однако четверо человек, который должны были быть переданы ЛНР изъявили желание остаться на территории Украины, поэтом в обмен на 11 украинских пленных ЛНР было передано 3 человека.



Ранее обмен пленными был произведен между Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой. Киев передал Донецку 10 человек, в обмен украинской стороне были переданы 9 человек.