8 мая. Mossovetinfo.ru – Совет министров Украины намерен принять решение, согласно которому российские паспорта, выданные жителям Донбасса, на территории Украины будут считаться незаконными, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который предоставляет право на упрощенное получение российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Позднее Путин заявил, что упрощенный порядок предоставления российского гражданства может быть распространен на всех граждан Украины.



При этом президент России отметил, что данное решение направлено не на создание проблем украинским властям, а продиктовано исключительно гуманитарными соображениями.