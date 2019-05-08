8 мая. Mossovetinfo.ru – Совет министров Украины намерен принять решение, согласно которому российские паспорта, выданные жителям Донбасса, на территории Украины будут считаться незаконными, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который предоставляет право на упрощенное получение российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Позднее Путин заявил, что упрощенный порядок предоставления российского гражданства может быть распространен на всех граждан Украины.
При этом президент России отметил, что данное решение направлено не на создание проблем украинским властям, а продиктовано исключительно гуманитарными соображениями.
13:30 Город (Москва и область) Пятиминутный интервал движения на МЦК 9 мая продлят до полуночи
13:07 Общество Композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет
12:34 В мире Украина не намерена признавать российские паспорта, которые выдадут жителям Донбасса
11:17 Город (Москва и область) На проспекте Вернадского завершили строительство дома по реновации
10:39 Город (Москва и область) Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 9 по 11 мая
17:15 Власть Процедура получения инвалидности в России будет упрощена
08:56 Город (Москва и область) Красную площадь закроют для посетителей с 6 по 9 мая
08:50 В России Россиян ждет короткая рабочая неделя
14:36 Город (Москва и область) Отопление в Москве начнут отключать 6 мая
08:46 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве 3 и 4 мая из-за мотофестиваля
13:28 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в дни массового посещения кладбищ
07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»