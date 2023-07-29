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В мире     12.08.2023 12:58

Украину ждет тяжелая осень из-за усиливающихся призывов к переговорам - глава МИД Украины

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Теги:  Украина  МИД  глава МИД  Дмитрий Кулеба 

12 августа — Mossovetinfo.ru — Украину ждет тяжелая осень, потому что мировое сообщество все больше склоняется к необходимости проведения переговоров об окончании конфликта. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому журналисту Вадиму Карпьяку. "

Украину ждет тяжелая осень, - приводит слова Кулебы украинское издание "Страна". - Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю (...), будет тяжелая осень, усиливаются голоса в разных странах мира о том, что (сохраняются - ред.) проблемы, что нужны переговоры", - цитирует Кулебу ТАСС.

По словам Кулебы, "это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса". "Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства, чтобы эти голоса угасали", - подчеркнул глава МИД Украины.

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Теги: 
Украина  МИД  глава МИД  Дмитрий Кулеба 

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