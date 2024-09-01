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В мире
02.09.2024, 10:25
Ультраправые впервые со Второй мировой победили на местных выборах в ФРГ
2 сентября — Mossovetinfo.ru — Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила в Тюрингии, где набирает 32,8% ...
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В мире
01.09.2024, 18:17
МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада
1 сентября — Mossovetinfo.ru — Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действ...
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В мире
01.09.2024, 16:42
85 лет назад – 1 сентября 1939 года – началась Вторая мировая война
1 сентября — Mossovetinfo.ru — 85 лет назад – 1 сентября 1939 года – началась Вторая мировая война, напоминает МИД Росси...