Ультраправые впервые со Второй мировой победили на местных выборах в ФРГ

2 сентября — Mossovetinfo.ru — Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила в Тюрингии, где набирает 32,8% голосов и получает 32, места из 88, следует из результатов голосования, которые приводит телеканал ZDF.



Это первый триумф ультраправой партии на выборах в Германии со времен Второй мировой войны, хотя она вряд ли сможет сформировать правительство, поскольку ее сторонятся другие партии, представленные в парламенте.



На втором месте — Христианско-демократический союз (ХДС), у него 23,6% голосов и 23 места. Замыкает тройку «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) с 12% голосов (15 мест).



Социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца (СДПГ) получает 6,1% голосов и всего шесть мест.



Популистские партии крайне правого и левого толка набрали более 60% голосов в Тюрингии и почти половину в Саксонии.



Эти результаты наносят еще один тяжелый удар по Шольцу и его глубоко непопулярному правительству и подчеркивают риск, с которым оно сталкивается перед следующими национальными выборами, которые состоятся чуть более чем через год.



Лидер АдГ Бьорн Хеке вместе с женой прибыл на избирательный участок в Борнхагене на автомобиле российского производства Lada, сообщил немецкий телеканал N-TV. Номера на машине были немецкие.