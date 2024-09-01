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В мире     02.09.2024 10:25

Ультраправые впервые со Второй мировой победили на местных выборах в ФРГ

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Теги:  Германия  ультраправые  выборы  Альтернатива для Германии  Шольц 

2 сентября — Mossovetinfo.ru — Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила в Тюрингии, где набирает 32,8% голосов и получает 32, места из 88, следует из результатов голосования, которые приводит телеканал ZDF.

Это первый триумф ультраправой партии на выборах в Германии со времен Второй мировой войны, хотя она вряд ли сможет сформировать правительство, поскольку ее сторонятся другие партии, представленные в парламенте.

На втором месте — Христианско-демократический союз (ХДС), у него 23,6% голосов и 23 места. Замыкает тройку «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) с 12% голосов (15 мест).

Социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца (СДПГ) получает 6,1% голосов и всего шесть мест.

Популистские партии крайне правого и левого толка набрали более 60% голосов в Тюрингии и почти половину в Саксонии.

Эти результаты наносят еще один тяжелый удар по Шольцу и его глубоко непопулярному правительству и подчеркивают риск, с которым оно сталкивается перед следующими национальными выборами, которые состоятся чуть более чем через год.

Лидер АдГ Бьорн Хеке вместе с женой прибыл на избирательный участок в Борнхагене на автомобиле российского производства Lada, сообщил немецкий телеканал N-TV. Номера на машине были немецкие.

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Карта места

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Теги: 
Германия  ультраправые  выборы  Альтернатива для Германии  Шольц 

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