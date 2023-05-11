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В мире     13.05.2023 08:27

В 2023 году экономика Китая, вероятно, вырастет на 5,2 проц., - МВФ

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Теги:  Китай  КНР  экономика  прогноз  домохозяйства  МВФ  АТР 

13 мая - Mossovetinfo.ru - В 2023 году экономика Китая, вероятно, вырастет на 5,2 проц., - это на 0,8 проц. пункта больше, чем прогнозировалось фондом в октябре 2022 года, - сообщается в майской версии обзора экономических перспектив АТР, опубликованного Международным валютным фондом (МВФ).

Ожидается что Китай сохранит устойчивый рост, а также будет фиксировать мощное восстановление потребления домохозяйств и продолжит вносить важный вклад в экономическое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

"Данные, полученные за первый квартал, подтвердили наш прогноз динамичного старта в 2023 году, так как наблюдается мощное восстановление потребления", - сказал директор департамента стран АТР МВФ Кришна Шринивасан на брифинге для прессы, проведенном МВФ и китайским аналитическим центром China Finance 40 Forum, - сообщает Синьхуа.

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Теги: 
Китай  КНР  экономика  прогноз  домохозяйства  МВФ  АТР 

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