Другие материалы
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В мире
13.05.2023, 08:27
В 2023 году экономика Китая, вероятно, вырастет на 5,2 проц., - МВФ
13 мая - Mossovetinfo.ru - В 2023 году экономика Китая, вероятно, вырастет на 5,2 проц., - это на 0,8 проц. пункта больше, чем пр...
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В мире
11.05.2023, 11:00
Пекин призывает Вашингтон скорректировать свое восприятие Китая
11 мая, - Mossovetinfo.ri - Соединенные Штаты не могут в одно и то же время искать диалога с Пекином и проводить политик...
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В мире
11.05.2023, 07:16
Воссоединение Китая должно быть воплощено в жизнь -- глава МИД КНР
11 мая - Mossovetinfo.ru - Послевоенный мировой порядок необходимо защищать, и воссоединение Китая должно быть воплощ...