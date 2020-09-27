27 сентября. Mossovetinfo.ru - Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Нагорном Карабахе.



Ранее сообщалось, что рмии Азербайджана и Армении ведут бои в зоне карабахского конфликта.