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В мире     27.09.2020 11:41

В Армении объявлено военное положение из-за ситуации в Карабахе

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Теги:  Армения  Азербайджан  Карабах 

27 сентября. Mossovetinfo.ru - Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что рмии Азербайджана и Армении ведут бои в зоне карабахского конфликта.


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Теги: 
Армения  Азербайджан  Карабах 

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