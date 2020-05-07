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В мире     07.05.2020 08:35

В Белоруссии лишили аккредитации съемочную группу «Первого канала»

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Теги:  журналисты  Белоруссия  аккредитация  лишение аккредитации 

7 мая. Mossovetinfo.ru – Съемочная группа «Первого канала» была лишена аккредитации в Белоруссии, сообщается на официальном сайте канала.

Российский корреспондент Алексей Кручинин и белорусский оператор Сергей Панасюк были лишены аккредитации после сюжета о ситуации с коронавирусом в Белоруссии. По мнению белорусских властей, в нем была изложена недостоверная информация.

По данным РИА Новости, о лишении аккредитации съемочной группы «Первого канала» белорусский МИД уведомил российское посольство.

Лишение аккредитации не означает, что журналисты должны покинуть страну – речь идет только о запрете на осуществление профессиональной деятельности.


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Теги: 
журналисты  Белоруссия  аккредитация  лишение аккредитации 

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