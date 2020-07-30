30 июля. Mossovetinfo.ru – Уголовоное дело о подготовке терактов возбудили в белоруссии после задержания группы россиян, сообщил на пресс-конференции Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков.



В среду, 29 июля белорусское агентство Белта опубликовало информацию о задержании 32 россиян, которые якобы являются сотрудниками частной военной компании. Позднее посольство РФ в Белоруссии подтвердило получение от МИД республики уведомления о задержании россиян. Белорусские СМИ также сообщают, что есть информация о прибытии в страну более 200 боевиков, задачей которых является дестабилизация ситуации в предвыборный период.



При этом, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во всей этой ситуации необходимо тщательно разобраться, так как у Белоруссии нет цели «опорочить близкую нам страну».



Выборы президента страны пройдут в Белоруссии 9 августа.