Другие материалы
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В мире
10.08.2020, 09:12
Лукашенко набрал на президентских выборах в Белоруссии 80,23% голосов - ЦИК
10 августа. Mossovetinfo.ru – По предварительным данным действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал на президентских выборах 80,23% голосов, сообщает Центризбирком страны. Е...
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В мире
10.08.2020, 08:51
В Белоруссии возбудили уголовные дела из-за массовых беспорядков после выборов
10 августа. Mossovetinfo.ru – В Белоруссии возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков, произошедших в разных городах страны после окончания президентских выборов, сообщает госагенств...
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В мире
09.08.2020, 20:10
Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии, набрав почти 80% голосов - Exit poll
9 августа. Mossovetinfo.ru – Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства, набрав почти 80 процентов голосов. Это данные опросов граждан при выходе из...