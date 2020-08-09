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В мире     10.08.2020 08:51

В Белоруссии возбудили уголовные дела из-за массовых беспорядков после выборов

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Теги:  Белоруссия  массовые беспорядки  президентские выборы  СК  уголовные дела 

10 августа. Mossovetinfo.ru – В Белоруссии возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков, произошедших в разных городах страны после окончания президентских выборов, сообщает госагенство Белта со ссылкой на главу СК Белоруссии Ивана Носкевича.

По словам Носкевича, беспорядки сопровождались порчей имущества, сопротивлением представителям власти, десятки из которых пострадали. В качестве оружия нападавшие использовали палки, камни, бутылки, скамейки, мусорные контейнеры.

Носкевич заявил, что десятки подозреваемых уже задержаны, многие из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Продолжается установление лиц, причастных к беспорядкам. На местах происшествий работают более 100 следователей.

Глава белорусского СК также заявил, что организаторы беспорядков используют толпу для достижения своих целей и призвал население не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали более 30 российских граждан, которые якобы являются сотрудниками частной военной компании. Было возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Белорусские СМИ также сообщили о прибытии в страну более 200 боевиков, целью которых является дестабилизация обстановки в период перед президентскими выборами. В результате президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, на которых обсудили в том числе и вопрос с задержанными россиянами. Позднее Лукашенко сообщил, что получил от Владимира Путина письмо с изложением всех фактов о задержанных на территории Белоруссии россиянах.

Президентские выборы прошли в Белоруссии в воскресенье, 9 августа. По предварительной информации действующий президент страны Александр Лукашенко набрал на них более 81% голосов. Его ближайший преследователь Светлана Тихановская набрала чуть более 8% голосов. Однако, представители оппозиции не согласились с результатами выборов, в результате чего в разных городах страны начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с силовиками.


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Теги: 
Белоруссия  массовые беспорядки  президентские выборы  СК  уголовные дела 

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