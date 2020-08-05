5 августа. Mossovetinfo – Ливанское правительство ввело в Бейруте режим чрезвычайного положения сроком на 14 дней, сообщил телеканал Аль-Джазира со ссылкой на министра информации Ливана Маналь Абдессамад.



Решение о введении чрезвычайного положения было принято на внеочередном заседании Совета министров страны, которое провели после серии взрывов в порту Бейрута.



Серия мощных взрывов произошла в Бейруте 4 августа. Власти сообщили, что взорвались 2750 тонн амиачной селитры, которая была конфискована таможней 6 лет назад и хранилась на складе в порту. В результате взрывов погибли более 100 человек, несколько тысяч получили ранения. Во многих зданиях выбиты окна и двери, ряд зданий разрушен.



Ранее стало известно, что Россия отправила в Ливан медиков и спасателей.