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В мире     05.08.2020 17:53

В Бейруте введен режим чрезвычайного положения

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Теги:  Бейрут  Ливан  чрезвычайное положение 

5 августа. Mossovetinfo – Ливанское правительство ввело в Бейруте режим чрезвычайного положения сроком на 14 дней, сообщил телеканал Аль-Джазира со ссылкой на министра информации Ливана Маналь Абдессамад.

Решение о введении чрезвычайного положения было принято на внеочередном заседании Совета министров страны, которое провели после серии взрывов в порту Бейрута.

Серия мощных взрывов произошла в Бейруте 4 августа. Власти сообщили, что взорвались 2750 тонн амиачной селитры, которая была конфискована таможней 6 лет назад и хранилась на складе в порту. В результате взрывов погибли более 100 человек, несколько тысяч получили ранения. Во многих зданиях выбиты окна и двери, ряд зданий разрушен.

Ранее стало известно, что Россия отправила в Ливан медиков и спасателей.


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Теги: 
Бейрут  Ливан  чрезвычайное положение 

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