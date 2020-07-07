7 июля. Mossovetinfo.ru – Посол Евросоюза в Москве Маркус Эрдер заявил, что пока рано говорить об открытии границ стран ЕС для россиян, сообщает РИА Новости.
Эрдер напомнил, что вначале страны Евросоюза открыли границы внутри Шенгенской зоны, после чего с 1 июля разрешили въезд в страны ЕС для граждан еще 15 стран. При этом, список стран, чьи граждане получают право въезда на территорию Евросоюза решено пересматривать каждые две недели.
«Пересмотр этого списка будет проводиться в середине июля. И пока что рано сказать, кто туда попадет», - заявил посол ЕС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пока нет ясности с открытием границ стран ЕС для россиян.
14:21 Город (Москва и область) На набережной Марка Шагала открыли пристань с амфитеатром
13:24 В мире В ЕС оценили возможность открытия границ для россиян
12:32 Город (Москва и область) Как пройдет Московский велофестиваль
10:58 Происшествия Советник главы «Роскосмоса» Сафронов задержан по подозрению в госизмене
10:39 В России Минпромторг готовит послабления для продажи алкоголя
11:21 Город (Москва и область) В Подмосковье с 1 июля начали отключать горячую воду
10:07 Общество В Москве родители могут следить за распорядков ребенка в детском саду в режиме онлайн
07:30 Город (Москва и область) На ТТК изменится схема движения
22:26 Город (Москва и область) Темпы строительства метро в Москве будут увеличены - власти
22:02 Город (Москва и область) В Подмосковье 1 июля откроется купальный сезон
18:40 Власть Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля - Собянин
08:16 Город (Москва и область) Как узнать результаты ЕГЭ онлайн