7 июля. Mossovetinfo.ru – Посол Евросоюза в Москве Маркус Эрдер заявил, что пока рано говорить об открытии границ стран ЕС для россиян, сообщает РИА Новости.



Эрдер напомнил, что вначале страны Евросоюза открыли границы внутри Шенгенской зоны, после чего с 1 июля разрешили въезд в страны ЕС для граждан еще 15 стран. При этом, список стран, чьи граждане получают право въезда на территорию Евросоюза решено пересматривать каждые две недели.



«Пересмотр этого списка будет проводиться в середине июля. И пока что рано сказать, кто туда попадет», - заявил посол ЕС.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пока нет ясности с открытием границ стран ЕС для россиян.