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В мире     07.03.2021 19:14

В Европарламенте призвали использовать против России «Северный поток — 2»

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Теги:  Северный поток  ЕС 

7 марта 2021, Mossovetinfo.ru— REGNUM Газопровод «Северный поток — 2», который якобы противоречит интересам ЕС, но будет достроен, можно будет использовать в качестве инструмента «давления» на Москву. Об этом изданию Der Spiegel сообщил председатель фракции «Европейской народной партии» Манфред Вебер.

Вебер предложил разработать способы давления на Россию после запуска проекта. Строительство «Северного потока-2» уже закончено более чем на 90%.

Вебер предложил использовать трубопровод, который «экономически стабилизирует путинскую систему, которая в огромной степени действует против членов ЕС» «в качестве рычага во внешней политике». Политик считает возможным сделать так, что, «если российское руководство не вернется к сотрудничеству (с ЕС – ред.), то трубопровод не сможет работать с полной прибылью».

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что проект газопровода «Северный поток -2» носит исключительно коммерческий характер.

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Теги: 
Северный поток  ЕС 

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