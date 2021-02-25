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В мире     25.02.2021 17:44

В Финляндии с 8 марта введут локдаун на три недели из-за COVID-19

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Теги:  Финляндия  коронавирус  COVID-19  ограничения  локдаун 

25 февраля. Mossovetinfo.ru – Финские власти объявили о введении в стране с 8 марта локдауна на три недели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает телеканал YLE.

В стране вводится дистанционное обучение в школах, запрещаются встречи в количестве больше 6 человек, в зонах в которых отмечено наибольшее распространение COVID-19 будут закрыты рестораны.

Как сообщила премьер-министр Финляндии Санна Марин, после истечения срока локдауна, введенные ограничения будут сниматься поэтапно.

Ранее Финляндия продлила до 18 марта введенные из-за коронавируса ограничения на пересечение границы, которые распространяются в том числе на границу с Россией.

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Теги: 
Финляндия  коронавирус  COVID-19  ограничения  локдаун 

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