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В мире     19.01.2021 10:43

В Германии рассматривают возможность обязательного ношения респираторов

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Теги:  Германия  коронавирус  COVID-19  ограничения  масочный режим 

19 января. Mossovetinfo.ru – В Германии рассматривают вопрос обязательного ношения населением профессиональных респираторных масок класса FFP2, сообщает ТАСС.

С 18 января данная норма уже действует в магазинах и в общественном транспорте Баварии.

Во вторник канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с главами федеральных земель ужесточение других мер борьбы с распространением коронавируса. Помимо обязательного ношения респираторов, рассматриваются такие меры, как возможность введения комендантского часа, ограничение работы общественного транспорта, полный перевод, где это возможно, работников предприятий на удаленку.

Жесткий карантин введен в Германии с 16 декабря. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных магазинов, школьники переведены на удаленное обучение, закрыты театры, музеи, парикмахерские, косметические салоны.

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Теги: 
Германия  коронавирус  COVID-19  ограничения  масочный режим 

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