В мире 19.01.2021, 10:43 В Германии рассматривают возможность обязательного ношения респираторов

19 января. Mossovetinfo.ru – В Германии рассматривают вопрос обязательного ношения населением профессиональных респираторных масок класса FFP2, сообщает ТАСС. С 18 января данная норма уже действ...