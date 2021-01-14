Другие материалы
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В мире
19.01.2021, 10:43
В Германии рассматривают возможность обязательного ношения респираторов
19 января. Mossovetinfo.ru – В Германии рассматривают вопрос обязательного ношения населением профессиональных респираторных масок класса FFP2, сообщает ТАСС. С 18 января данная норма уже действ...
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В мире
18.01.2021, 08:29
В ВОЗ рассказали, сколько дней больные COVID-19 остаются заразными
14 января. Mossovetinfo.ru – Большинство пациентов с коронавирусом, согласно предварительным исследованиям, остаются заразными в течение 8-9 дней после появления симптовом. Об этом в интервью «Российс...
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В мире
14.01.2021, 14:08
В ВОЗ обсудят вопрос о паспортах вакцинации для путешественников
14 января. Mossovetinfo.ru – Чрезвычайный комитет Международных медико-санитарных правил Всемирной организации здравоохранения рассмотрит вопрос о паспортах вакцинации от коронавируса, сообщает РИА Но...