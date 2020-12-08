8 декабря. Mossovetinfo.ru - В Индии произошла вспышка неизвестного заболевания, в штате Андхра-Прадеш госпитализировано более 350 человек, в России случаев заболевания не выявлено.
Сообщается, что вспышка неизвестного заболевания произошла в выходные, порядка 315 человек были госпитализированы в государственные больницы и около 50 в частные. По сообщениям индийских СМИ, один человек скончался.
У всех госпитализированных отмечаются схожие симптомы: головокружение, внезапные обмороки, пену у рта и дрожь.
В качестве главной версии вспышки нового заболевания рассматривается массовое отравление, которое могло произойти через воду, еду или воздушным путем.
Как сообщила пресс-служба Роспоребнадзора, в России случаев заболевания с похожей симптоматикой выявлено не было. В ведомстве напомнили, что в настоящее время авиасообщение между Россией и Индией приостановлено из-за коронавируса.
Российским гражданам, проживающим в Индии, Роспотребнадзор рекомендует соблюдать санитарно-гигиенические меры при употреблении пищи и употреблять только бутилированную воду.
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