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В мире     01.06.2021 12:01

В Китае выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3

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Теги:  Китай  птичий грипп  здравоохранение 

1 июня. Mossovetinfo.ru — На востоке Китая выявлен первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3, сообщает Госкомитет Китая по вопросам гигиены и здравоохранения.

Сообщается, что 41-летний житель Чжэньцзяна в провинции Цзянсу обратился к врачам в конце апреля. У него была повышенная температура, его состояние ухудшалось. Он был госпитализирован. Сейчас пациент поправился и готов к выписке.

После получения анализов пациента, было установлено, что он заразился H10N3. Все люди, которые контактировали с заболевшим, были взяты под медицинское наблюдение. Среди них не выявлено новых заболевших.

Отмечается, что это первый выявленный в мире случай, когда человек заразился птичьим гриппом H10N3. Ранее грипп передавался только между птицами. Данный вирус птичьего гриппа обладает низкой патогенностью.

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Теги: 
Китай  птичий грипп  здравоохранение 

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