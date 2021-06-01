В Китае выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3

1 июня. Mossovetinfo.ru — На востоке Китая выявлен первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3, сообщает Госкомитет Китая по вопросам гигиены и здравоохранения.



Сообщается, что 41-летний житель Чжэньцзяна в провинции Цзянсу обратился к врачам в конце апреля. У него была повышенная температура, его состояние ухудшалось. Он был госпитализирован. Сейчас пациент поправился и готов к выписке.



После получения анализов пациента, было установлено, что он заразился H10N3. Все люди, которые контактировали с заболевшим, были взяты под медицинское наблюдение. Среди них не выявлено новых заболевших.



Отмечается, что это первый выявленный в мире случай, когда человек заразился птичьим гриппом H10N3. Ранее грипп передавался только между птицами. Данный вирус птичьего гриппа обладает низкой патогенностью.