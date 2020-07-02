2 июля. Mossovetinfo.ru – В настоящий момент в мире идет разработка 141 вакцины от коронавируса, заявил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, чья статья опубликована в Washington Post.



Гебрейесус отметил, что разработка вакцин проходит в рамках международного сотрудничества, а разработки некоторых вариантов вакцин находятся «в месяцах от успеха».



В России испытания вакцины на людях стартовали 16 июня, а массовая вакцинация, по прогнозам властей. может начаться осенью.