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В мире     18.07.2020 14:01

В Польше отменили срок давности отменяет срок давности за преступления времен коммунизма

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Теги:  Польша 

18 июля. Mossovetinfo.ru – Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который отменяет срок давности за преступления времен коммунизма. Таким образом, в Польше теперь смогут привлекать к ответственности людей, которые причастны к преступлениям коммунистического режима.

В пояснительной записке к закону отменяется, что демократическое государство обязано осуждать преступления, которые были совершены при тоталитарном (авторитарном) режиме.

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Теги: 
Польша 

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