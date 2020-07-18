В Польше отменили срок давности отменяет срок давности за преступления времен коммунизма

18 июля. Mossovetinfo.ru – Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который отменяет срок давности за преступления времен коммунизма. Таким образом, в Польше теперь смогут привлекать к ответственности людей, которые причастны к преступлениям коммунистического режима.



В пояснительной записке к закону отменяется, что демократическое государство обязано осуждать преступления, которые были совершены при тоталитарном (авторитарном) режиме.