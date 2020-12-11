11 декабря. Mossovetinfo.ru - Число пациентов, скончавшихся в США от коронавируса, превысило боевые потери страны во Второй мировой войне, сообщает USA Today со ссылкой на данные Министерства по делам ветеранов США.



Согласно данным министерства, в ходе боев во время войны США потеряли убитыми 291 557 человек. По данным университета Хопкинса на вечер четверга, 10 декабря (в ночь на пятницу по московскому времени), от коронавируса в США скончался 292 141 человек.



Также сообщается, что только в среду, 9 декабря, от коронавируса в США скончались 3 124 человека. Это больше, чем во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, когда погибли 2,9 тысячи человек, и больше, чем при атаке японской авиации на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, когда погибли 2,4 тысячи человек.



Всего, по данным университета Хопкинса, за все время пандемии в США выявлено 15,6 миллиона случаев заражения коронавирусом.