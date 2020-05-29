 
Актуальные темы: пропуск пропуска коронавирус реновация
В мире     29.05.2020 11:28

В США проходят массовые протесты из-за смерти афроамериканца после задержания полицией

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  США  протесты  полиция  убийство 

29 мая. Mossovetinfo.ru – В США третий день проходят массовые протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате задержания полицией в Миннеаполисе.

Акции протеста начались после того, как в интернете был размещен ролик с задержанием Флойда 25 мая. На видео видно, как полицейские надели на Флойда наручники и повалили его на дорогу. Один из полицейских – белый мужчина - надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что ему нечем дышать, однако полицейские не обращали на это внимания. Позднее Флойд скончался в больнице.

Четверо полицейских, участвовавших в задержании Флойда, были отстранены от службы, однако руководство полиции Миннеаполиса назвало случившееся «медицинским инцидентом».

В результате в Миннеаполисе и соседнем с ним городе Сент-Пол начались массовые акции протеста. Протестующие требуют немедленного предъявления обвинения четверым полицейским.

В ходе протестов начались столкновения с полицией, на улицах появились мародеры. Несколько крупных магазинов были разграблены, протестующие подожгли здание отделения полиции, где служили четверо отстраненных полицейских, также были подожжены другие здания, автомобили. Полиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие отвечают камнями, бутылками и петардами. В город введена Национальная гвардия.

Смерть Флойда привела к акциям протеста и в других городах США: в Нью-Йорке, Лос-Анжелесе, Денвере, Альбукерке, Луисвилле. В результате стычек с полицейскими часть протестующих ранена, задержаны десятки человек.

Расследование дела параллельно ведут американская прокуратура и ФБР. Президент США Дональд Трамп раскритиковал местные власти и пообещал лично проконтролировать расследование. Также Трамп поручил Министерству юстиции США ускорить расследование дела.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
США  протесты  полиция  убийство 

Возврат к списку

Лента новостей

12:02 Город (Москва и область) Началось строительство участка Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково

11:28 В мире В США проходят массовые протесты из-за смерти афроамериканца после задержания полицией

11:03 В России В России за сутки зафиксировано наибольшее число смертей от коронавируса

10:43 Город (Москва и область) В Подмосковье число случаев заражения короанвирусом превысило 37 тысяч

10:39 Город (Москва и область) В Москве за сутки выявлено 2 332 случая заражения коронавирусом

Актуальные материалы

17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта

20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня

09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву

11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»

14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт

18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая

13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность

12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции

12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление

19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска

17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая

14:31 Власть Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня

08:44 Общество Теплая погода вернется в Москву в конце мая

15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы

23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru