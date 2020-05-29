29 мая. Mossovetinfo.ru – В США третий день проходят массовые протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате задержания полицией в Миннеаполисе.



Акции протеста начались после того, как в интернете был размещен ролик с задержанием Флойда 25 мая. На видео видно, как полицейские надели на Флойда наручники и повалили его на дорогу. Один из полицейских – белый мужчина - надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что ему нечем дышать, однако полицейские не обращали на это внимания. Позднее Флойд скончался в больнице.



Четверо полицейских, участвовавших в задержании Флойда, были отстранены от службы, однако руководство полиции Миннеаполиса назвало случившееся «медицинским инцидентом».



В результате в Миннеаполисе и соседнем с ним городе Сент-Пол начались массовые акции протеста. Протестующие требуют немедленного предъявления обвинения четверым полицейским.



В ходе протестов начались столкновения с полицией, на улицах появились мародеры. Несколько крупных магазинов были разграблены, протестующие подожгли здание отделения полиции, где служили четверо отстраненных полицейских, также были подожжены другие здания, автомобили. Полиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие отвечают камнями, бутылками и петардами. В город введена Национальная гвардия.



Смерть Флойда привела к акциям протеста и в других городах США: в Нью-Йорке, Лос-Анжелесе, Денвере, Альбукерке, Луисвилле. В результате стычек с полицейскими часть протестующих ранена, задержаны десятки человек.



Расследование дела параллельно ведут американская прокуратура и ФБР. Президент США Дональд Трамп раскритиковал местные власти и пообещал лично проконтролировать расследование. Также Трамп поручил Министерству юстиции США ускорить расследование дела.