В США растут массовые протесты из-за убийства полицейскими афроамериканца

30 мая. Mossovetinfo.ru - В США растут массовые протесты из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Как сообщает CNN новая волна протестов прошла по нескольким городам по всей стране спустя часы после того, как бывший офицер Миннеаполиса, увиденный на видео с коленом на шее Флойда, был арестован и обвинен в непредумышленном убийстве.



CNN сообщает, что протестующие кратковременно заблокировали Белый дом, подожгли автомобиль в Атланте. Протесты имели место по крайней мере в 25 других городах, включая Вашингтоне - округ Колумбия, Нью-Йорке, Бостон, Чикаго, Даллас, Денвер, Лас-Вегас, Лос-Анджелес и Новый Орлеан. Детройтская полиция арестовала девять человек, один из которых пытался сбить офицера с машиной, сказал шеф Джеймс Крейг.



В то же время, по данным источника агентства Ассошиэйтед Пресс, Пентагон приказал привести в готовность военную полицию для подавления протестов Миннеаполисе.