В США связывают отмену санкций к России с прекращением «вмешиваться в выборы США»

13 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Санкции в отношении России могут отменить, если РФ прекратит «вмешиваться в выборы США». Об этом по итогам визита в Москву заявила зампомощника госсекретаря США Кэтлин Кавалек. Комментарий Кавалек опубликован в официальном твиттере посольства США в России @USEmbRu.



«Санкции, введенные в 2017 году в ответ на вмешательство России в выборы, также можно отменить, если мы увидим, что это вмешательство прекратилось», - заявила зампомощника госсекретаря США.



«Важно понимать, что это не санкции ради санкций. Эти санкции были введены в ответ на конкретные действия России, чтобы дать сигнал о неприемлемости данных действий», - отметила зампомощника госсекретаря США.



«Россия и Соединенные Штаты единодушны во мнении, что Сирия должна быть мирной, стабильной и единой. И мы можем работать над достижением этого вместе», - сказала Кавалек по вопросу о Сирии.