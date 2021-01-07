Другие материалы
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В мире
11.01.2021, 08:41
В США Трампа назвали «служанкой» Путина
11 января. Mossovetinfo.ru – Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в интервью CBS назвала действующего президента США Дональда Трампа «служанкой» (hand maiden) президента России В...
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В мире
09.01.2021, 14:29
Самолет с десятками людей на борту упал в воду недалеко от Джакарты
9 января. Mossovetinfo.ru – Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air с десятками людей на борту упал в воду недалеко от Джакарты. Найдены обломки лайнера и части тел. Об этом с...
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В мире
07.01.2021, 11:37
Конгресс утвердил Джо Байдена президентом США
7 января. Mossovetinfo.ru – Палата представителей Конгресса США и Сенат утвердили результаты выборов президента США. Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января 2021 года. Ранее результаты в...