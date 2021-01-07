11 января. Mossovetinfo.ru – Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в интервью CBS назвала действующего президента США Дональда Трампа «служанкой» (hand maiden) президента России Владимира Путина.



Она предположила, что у Путина есть на Трампа какой-то компромат, отметив, что не может найти другого объяснения, почему Трамп до такой степени является служанкой президента РФ. Пелоси также заявила, что Трампа нужно привлечь к уголовной ответственности.



Представители демократической партии США уже не раз обвиняли Трампа в сговоре с Россией. При этом как Белый дом, так и Кремль эти заявления опровергали. Кроме того, расследование Минюста США также не нашло доказательств какого-либо сговора.



Конгресс США 7 января утвердил Джо Байдена президентом США. Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января 2021 года. Утверждение выборов президента США обернулось беспорядками в Капитолии, в результате которых погибли люди.