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В мире     14.11.2020 05:55

В США за сутки врачи подтвердили 154 576 новых случаев коронавируса - это рекорд

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Теги:  США  коронавирус  институт Хопкинса 

14 ноября. Mossovetinfo.ru - Не менее 154 576 случаев заражения коронавирусом за сутки подтверждено в США по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей. Это новый антирекорд США. При этом отмечается, что на сегодняшний день это неокончательный подсчет.

Предыдущий антирекорд был установлен 12 ноября - 153 496 случаев, а 11 ноября - 143 231.

С начала пандемии в стране заболели коронавирусом 10,7 млн человек. Из них умерли 244 169. США занимают первое место в мире по уровню заболеваемости и смертности от COVID-19.

В то же время Президент США Дональд Трамп, выступая в пятницу из Розового сада в Белом доме, пообещал, что его администрация не будет вводить карантин для сдерживания роста числа случаев коронавируса в США.

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Теги: 
США  коронавирус  институт Хопкинса 

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