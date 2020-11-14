В США за сутки врачи подтвердили 154 576 новых случаев коронавируса - это рекорд

14 ноября. Mossovetinfo.ru - Не менее 154 576 случаев заражения коронавирусом за сутки подтверждено в США по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей. Это новый антирекорд США. При этом отмечается, что на сегодняшний день это неокончательный подсчет.



Предыдущий антирекорд был установлен 12 ноября - 153 496 случаев, а 11 ноября - 143 231.



С начала пандемии в стране заболели коронавирусом 10,7 млн человек. Из них умерли 244 169. США занимают первое место в мире по уровню заболеваемости и смертности от COVID-19.



В то же время Президент США Дональд Трамп, выступая в пятницу из Розового сада в Белом доме, пообещал, что его администрация не будет вводить карантин для сдерживания роста числа случаев коронавируса в США.